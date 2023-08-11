«Боится выходить из дома»: толпа подростков в Екатеринбурге издевалась над женщиной

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
По словам соседей, конфликт начался с того, что подросткам не понравился внешний вид женщины. Случилось все вечером 10 августа. Соседи рассказали, что у женщины двое дочерей. Одной уже 19 лет, а второй 7 или 8. Они вместе шли домой.
Подростки, по словам соседки, проводили всех троих до подъезда, а далее стали издеваться. Они угрожали женщине и говорили, что знают, где она живет, пишет Е1.
Соседи разослали в родительские чаты близлежащих школ видео. Они надеются, что родители узнают своих детей и проведут с ними беседу.
Может быть, по виду кажется, что она неадекватна или пьяна, но это не так, у нее просто есть особенности внешности. Человек она хороший. А эти подростки довели ее до истерики, окружили со всех сторон. Сейчас она боится выходить из дома, — отметила соседка.