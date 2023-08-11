tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

«Боится выходить из дома»: толпа подростков в Екатеринбурге издевалась над женщиной

«Боится выходить из дома»: толпа подростков в Екатеринбурге издевалась над женщиной

11 августа 2023, 08:37
Фото: 1MI
Толпа подростков присталава к женщине с детьми. Инцидент случился в Екатеринбурге на улице Шишимской, 13.

По словам соседей, конфликт начался с того, что подросткам не понравился внешний вид женщины. Случилось все вечером 10 августа. Соседи рассказали, что у женщины двое дочерей. Одной уже 19 лет, а второй 7 или 8. Они вместе шли домой.

Подростки, по словам соседки, проводили всех троих до подъезда, а далее стали издеваться. Они угрожали женщине и говорили, что знают, где она живет, пишет Е1.

Соседи разослали в родительские чаты близлежащих школ видео. Они надеются, что родители узнают своих детей и проведут с ними беседу.

Может быть, по виду кажется, что она неадекватна или пьяна, но это не так, у нее просто есть особенности внешности. Человек она хороший. А эти подростки довели ее до истерики, окружили со всех сторон. Сейчас она боится выходить из дома, — отметила соседка.
Подростки на электросамокатах сбили девочку в Екатеринбурге и уехали
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга жалуются на шумную компанию подростков, которые громят машинуНа подростка из Сосьвы возбудили уголовное дело из-за его призыва жечь военкоматыПодростки-вандалы получат по заслугам за ограбление туалета в Новоуральске
#Ирина Кирилова#Дети#Издевательства#Соседи#Конфликт#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43