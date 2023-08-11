«Боится выходить из дома»: толпа подростков в Екатеринбурге издевалась над женщиной

По словам соседей, конфликт начался с того, что подросткам не понравился внешний вид женщины. Случилось все вечером 10 августа. Соседи рассказали, что у женщины двое дочерей. Одной уже 19 лет, а второй 7 или 8. Они вместе шли домой.