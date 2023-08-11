Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взятки

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение крупной взятки, пишет ЕАН. Следствие полагает, что с сентября 2014 года по декабрь 2019 года чиновник взял 450 тысяч рублей в качестве взятки. Также ему дали строительные материалы и произвели демонтаж старой веранды на территории его дома.
Деньги и прочие услуги, как полагают следователи, давались за покровительство по службе для директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма взятки составила около 1,5 млн рублей.
Ранее в доме у экс-чиновника проводился обыск, во время которого Соколов сказал, что ему плохо, и попросил отвезти его в больницу. Его госпитализировали, а около палаты поставили охрану.