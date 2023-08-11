Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взятки

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение крупной взятки, пишет ЕАН. Следствие полагает, что с сентября 2014 года по декабрь 2019 года чиновник взял 450 тысяч рублей в качестве взятки. Также ему дали строительные материалы и произвели демонтаж старой веранды на территории его дома.