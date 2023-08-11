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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взятки

Бывшего мэра Пышмы обвинили в получении 1,5 млн взятки

11 августа 2023, 12:55
Фото: Midjourney
В получении взятки обвиняют экс-мэра Пышмы Виктора Соколова. Возбуждено уголовное дело.

Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение крупной взятки, пишет ЕАН. Следствие полагает, что с сентября 2014 года по декабрь 2019 года чиновник взял 450 тысяч рублей в качестве взятки. Также ему дали строительные материалы и произвели демонтаж старой веранды на территории его дома.

Деньги и прочие услуги, как полагают следователи, давались за покровительство по службе для директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма взятки составила около 1,5 млн рублей.

Ранее в доме у экс-чиновника проводился обыск, во время которого Соколов сказал, что ему плохо, и попросил отвезти его в больницу. Его госпитализировали, а около палаты поставили охрану.

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#Взятка#Деньги#Пышма#Чиновник#Криминал#Свердловская область#Дарья Сорокина
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