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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:37

Певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Душевнее, чем Челябинск: певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

11 августа 2023, 17:28
Фото: tagilcity.ru

Певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Перед началом своего концерта в первый день празднования Дня города в Нижнем Тагиле певец Фогель рассказал об ожиданиях от предстоящего концерта, необычном выступлении в Челябинске и творческих планах, а также дал советы начинающим артистам.

Молодой исполнитель уже не впервые на Урале. Ранее он был в Челябинске с сольным концертом. Впечатления от Нижнего Тагила у него отличаются от города на юге Урала:

Когда ехал сюда, в основном ассоциации, конечно, были с шоу «Наша Russia» и Галустяном, который говорил «Тагил рулит». Приехал, пока что не успели посмотреть город, но вижу, что достаточно такой суровый уральский город, но как-то чуть-чуть будто бы подушевнее, чем Челябинск, мне показалось. Хотя Челябинск — это тоже Урал, но именно душевнее, не так нагнетенно. Я, конечно, ещё не видел людей. Интересно посмотреть, потому что когда выступал в Челябинске (у меня был сольный концерт), я люблю на сцене очень много разговаривать, шутить. И обычно во всех городах смеются, а в Челябинске просто так стояли. Меня это прямо немного напугало. Шутки достаточно мягкие. Надеюсь, что сегодня всё пройдёт хорошо.

В текущем году певец работает над альбомом, который надеется выпустить в скором времени. 

Мы с 20 марта писали альбом, который должен был выйти 1 июня, который 1 июня не вышел. Потом он должен был выйти 1 июля и также не вышел. Ну и потом 1 августа, ещё 28 июля мы думали выпустить в честь дня рождения, но тоже не вышел. Надеюсь, всё-таки в сентябре выйдет, потому что я его уже 3,5 года обещаю. Надеюсь, что всё-таки в этом году, уже пора сдержать обещание.

Одним из способов раскрутки, который Роберт опробовал сам, стали социальные сети. С их помощью, говорит артист, даже молодые начинающие музыканты могут получить известность. 

Начал работу в 2017 году, получается уже 6 лет будет, как я решил заняться музыкой. И первые полтора года просто писал музыку, на страницу ВКонтакте выкладывал, потом уже получилось связаться с выпускающей компанией. И начали уже прямо плотненько работать. Соцсети работают. Вот всем начинающим артистам это могу посоветовать: настолько офигенный способ. Если раньше, чтобы куда-то пробиться, надо было чтобы по радио крутили или по телевизору показали, сейчас, к счастью, уже не те времена. Это такие же безусловно важные штуки для продвижения, но всё же вот соцсети — просто советую.
#Александра Логинова#День города в Нижнем Тагиле 2023#Свободное время#Артист#Концерт#Современник#Музыкант
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