Душевнее, чем Челябинск: певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Перед началом своего концерта в первый день празднования Дня города в Нижнем Тагиле певец Фогель рассказал об ожиданиях от предстоящего концерта, необычном выступлении в Челябинске и творческих планах, а также дал советы начинающим артистам.

Сюжет День города в Нижнем Тагиле 2023