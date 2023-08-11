Душевнее, чем Челябинск: певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Молодой исполнитель уже не впервые на Урале. Ранее он был в Челябинске с сольным концертом. Впечатления от Нижнего Тагила у него отличаются от города на юге Урала:
Когда ехал сюда, в основном ассоциации, конечно, были с шоу «Наша Russia» и Галустяном, который говорил «Тагил рулит». Приехал, пока что не успели посмотреть город, но вижу, что достаточно такой суровый уральский город, но как-то чуть-чуть будто бы подушевнее, чем Челябинск, мне показалось. Хотя Челябинск — это тоже Урал, но именно душевнее, не так нагнетенно. Я, конечно, ещё не видел людей. Интересно посмотреть, потому что когда выступал в Челябинске (у меня был сольный концерт), я люблю на сцене очень много разговаривать, шутить. И обычно во всех городах смеются, а в Челябинске просто так стояли. Меня это прямо немного напугало. Шутки достаточно мягкие. Надеюсь, что сегодня всё пройдёт хорошо.
В текущем году певец работает над альбомом, который надеется выпустить в скором времени.
Мы с 20 марта писали альбом, который должен был выйти 1 июня, который 1 июня не вышел. Потом он должен был выйти 1 июля и также не вышел. Ну и потом 1 августа, ещё 28 июля мы думали выпустить в честь дня рождения, но тоже не вышел. Надеюсь, всё-таки в сентябре выйдет, потому что я его уже 3,5 года обещаю. Надеюсь, что всё-таки в этом году, уже пора сдержать обещание.
Одним из способов раскрутки, который Роберт опробовал сам, стали социальные сети. С их помощью, говорит артист, даже молодые начинающие музыканты могут получить известность.
Начал работу в 2017 году, получается уже 6 лет будет, как я решил заняться музыкой. И первые полтора года просто писал музыку, на страницу ВКонтакте выкладывал, потом уже получилось связаться с выпускающей компанией. И начали уже прямо плотненько работать. Соцсети работают. Вот всем начинающим артистам это могу посоветовать: настолько офигенный способ. Если раньше, чтобы куда-то пробиться, надо было чтобы по радио крутили или по телевизору показали, сейчас, к счастью, уже не те времена. Это такие же безусловно важные штуки для продвижения, но всё же вот соцсети — просто советую.