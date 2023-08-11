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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

В Новоуральске мотоциклисты проводили в последний путь погибшего в ДТП байкера

Колонна байкеров проехала по Новоуральску

11 августа 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Новоуральске мотоциклисты проводили в последний путь погибшего в ДТП байкера

В ДТП в Новоуральске погиб байкер. В последний путь его проводила колонна мотоциклистов.

Погибшему Максиму Щеголеву было 32 года. Колонна, состоящая из его соратников, приехала проводить его в последний путь и двигались за катафалком от ритуального дома до выезда из города. Погибшего байкера увезли в Екатеринбург, чтобы кремировать, пишет Е1.

Байкером Максим стал несколько лет назад, когда сдал на права и купил транспорт. Он соблюдал скоростной режим, этого правила он придерживался всегда, утверждают его друзья.

Он любил кататься по вечерам и ехать куда-то на мотоцикле с друзьями. В злополучный вечер он ехал по улице Свердлова, чтобы поставить свой мотоцикл в гараж. В результате ему не уступил дорогу водитель отечественного авто, произошло ДТП. Мужчина скончался на месте.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Авария#Байкер#Мотоцикл#Происшествия#Свердловская область#Новоуральска
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