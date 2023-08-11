Колонна байкеров проехала по Новоуральску

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Погибшему Максиму Щеголеву было 32 года. Колонна, состоящая из его соратников, приехала проводить его в последний путь и двигались за катафалком от ритуального дома до выезда из города. Погибшего байкера увезли в Екатеринбург, чтобы кремировать, пишет Е1.
Байкером Максим стал несколько лет назад, когда сдал на права и купил транспорт. Он соблюдал скоростной режим, этого правила он придерживался всегда, утверждают его друзья.
Он любил кататься по вечерам и ехать куда-то на мотоцикле с друзьями. В злополучный вечер он ехал по улице Свердлова, чтобы поставить свой мотоцикл в гараж. В результате ему не уступил дорогу водитель отечественного авто, произошло ДТП. Мужчина скончался на месте.