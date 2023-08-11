Колонна байкеров проехала по Новоуральску

Он любил кататься по вечерам и ехать куда-то на мотоцикле с друзьями. В злополучный вечер он ехал по улице Свердлова, чтобы поставить свой мотоцикл в гараж. В результате ему не уступил дорогу водитель отечественного авто, произошло ДТП. Мужчина скончался на месте.