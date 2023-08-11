Кредитные карты: советы по безопасному использованию

Сегодня многие предпочитают оформлять карты кредитные онлайн без отказа, чтобы сэкономить время и избежать лишних формальностей в отделении банка. При этом кредит на карту выдается банком, обычно под невысокий процент. Удобно ли это на самом деле и как избежать рисков? Давайте разберемся!