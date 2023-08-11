Куча брошенных щенят найдена в гаражах под Екатеринбургом

Более десятка щенят обнаружены в гаражах в поселке Бобровский под Екатеринбургом. Животные находились в двух гаражах, которые находятся недалеко друг от друга.

Всего обнаружившиее прохожие насчитали 13 штук. По словам женщины, которая нашла щенков, она незнает, как животные оказались в этом месте. Найдены они были случайно. На данный момент женщина ищет для малышей новый дом. Она переживает, что скоро уже настанут холода, а щенятам негде жить, сообщает «Злой Екатеринбург». Напомним, в Екатеринбурге неизвестные выстрелили несколько раз в голову собаке. Пострадавшее животной заметили прохожие. Они передали его волонтерам. Неизвестные расстреляли собаку в Екатеринбурге Узнать подробнее