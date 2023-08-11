Куча брошенных щенят найдена в гаражах под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Всего обнаружившиее прохожие насчитали 13 штук. По словам женщины, которая нашла щенков, она незнает, как животные оказались в этом месте. Найдены они были случайно.
На данный момент женщина ищет для малышей новый дом. Она переживает, что скоро уже настанут холода, а щенятам негде жить, сообщает «Злой Екатеринбург».
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные выстрелили несколько раз в голову собаке. Пострадавшее животной заметили прохожие. Они передали его волонтерам.