«Лучший город на Земле»: Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Глава города Владислав Пинаев выступил с поздравительной речью. Он отметил, что развитие Нижнего Тагила не остановилось после 300-летия. Продолжают реализовываться ранее запланированные проекты. Также мэр выразил слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и региональному правительству, руководителям градообразующих предприятий и местным жителям.
Я хотел бы сказать огромные слова благодарности Евгению Куйвашеву за то, что поддерживает все наши начинания. Хотел бы сказать отдельное спасибо правительству Свердловской области за совместную работу, за полное понимание процессов, которые сегодня проходят в нашем городе, — сказал Владислав Пинаев.
Также, по словам градоначальника, проекты, которые реализуются в Нижнем Тагиле, делают жизнь лучше, позволяют развиваться и привлекать в наш город иных жителей, делают территории более красивыми, более уютными.
У нас много проектов. Это наш завод-музей, наша плотина и, опять же при поддержке нашего губернатора, благодаря которому мы сегодня занимаемся проектом капитального ремонта, у нас появится новая набережная. Тема непростая, сложная, но после ее реализации у нас появится уникальная точка притяжения, уникальное туристическое место, куда смогут приезжать не только жители нашей страны, но и всего мира. Таких мест на территории РФ больше нет, — сказал мэр.
По словам Владислава Пинаева, в реализации проектов помогает депутатский корпус. В городе работает команда единомышленников, направленная на созидание и улучшение жизни тагильчан.
И сегодня я уверенно могу сказать, что Нижний Тагил — это лучший город на Земле. Мы сделаем его еще лучше, еще краше и еще счастливее. Большое спасибо за то что вы все неравнодушны, больше спасибо за то что мы все участвует в одном деле, участвуем в поддержке нашего президента. А значит мы вселяем веру в то, что наш город будет дальше расти и развиваться, — подытожил глава Нижнего Тагила.
Также на торжественном собрании с праздником горожан поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель главы региона Алексей Шмыков, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутаты и другие почетные гости.
Затем в Драмтеатре состоялся праздничный концерт ансамбля песни и пляски ЦВО.