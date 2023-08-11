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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Певец Фогель выступил на праздновании Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа

«Лучший, красавчик!» Школьницы хором подпевали Фогелю на концерте в Нижнем Тагиле

11 августа 2023, 18:06
Фото: tagilcity.ru

Певец Фогель выступил на праздновании Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа

На сцене перед КДК «Современник» в Нижнем Тагиле выступил певец Фогель в рамках первого дня празднования Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа. Его пришли слушать и юные фанатки: первые ряды перед сценой были заняты молодыми девушками с плакатами. «Фогель лучший», «Фогель красавчик» — написали они.

За 45 минут выступления артист исполнил восемь песен — «Дуракам везет», «Лето 17», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва», «Ревную».

Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фото: tagilcity.ru

Зрители подпевали артисту, а также включали фонарики на телефонах. А тагильские старшеклассницы не скрывали свой восторг, приветствовали любимого певца и хором исполняли его песни. 

Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фогель выступил в Нижнем Тагиле. День города-2023
Фото: tagilcity.ru

Стоимость выступления Фогеля на Дне города составила 900 тысяч рублей. Еще 454 тысяч рублей ушло на райдер артиста — питание, проживание, оборудование, помещение для репетиции, доставку к месту выступления.

Душевнее, чем Челябинск: певец Фогель поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города
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Празднование Дня города — 2023 в Нижнем Тагиле пройдет три дня с 11 по 13 августа. Из главных событий гостей ждут зрелищное 3D мэппинг-шоу у Драмтеатра, световое и пиротехническое представление на набережной пруда и выступление народного артиста Олега Газманова.

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