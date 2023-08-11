«Лучший, красавчик!» Школьницы хором подпевали Фогелю на концерте в Нижнем Тагиле

Певец Фогель выступил на праздновании Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа

На сцене перед КДК «Современник» в Нижнем Тагиле выступил певец Фогель в рамках первого дня празднования Дня города в Нижнем Тагиле 11 августа. Его пришли слушать и юные фанатки: первые ряды перед сценой были заняты молодыми девушками с плакатами. «Фогель лучший», «Фогель красавчик» — написали они.

Сюжет День города в Нижнем Тагиле 2023