«Лучший, красавчик!» Школьницы хором подпевали Фогелю на концерте в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
За 45 минут выступления артист исполнил восемь песен — «Дуракам везет», «Лето 17», «Выпускник», «Богатыми», «Мальчик», «Самим собой», «Стерва», «Ревную».
Зрители подпевали артисту, а также включали фонарики на телефонах. А тагильские старшеклассницы не скрывали свой восторг, приветствовали любимого певца и хором исполняли его песни.
Стоимость выступления Фогеля на Дне города составила 900 тысяч рублей. Еще 454 тысяч рублей ушло на райдер артиста — питание, проживание, оборудование, помещение для репетиции, доставку к месту выступления.
Празднование Дня города — 2023 в Нижнем Тагиле пройдет три дня с 11 по 13 августа. Из главных событий гостей ждут зрелищное 3D мэппинг-шоу у Драмтеатра, световое и пиротехническое представление на набережной пруда и выступление народного артиста Олега Газманова.