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Медаль с картой Новокузнецка подарили на День рождения Нижнему Тагилу

Медаль с картой Новокузнецка подарили на День рождения Нижнему Тагилу

11 августа 2023, 07:07
Фото: tagilcity.ru
Дубликат медали с картой Новокузнецка, созданной Семеном Ремизовым в 1701 году для Петра I, подарили представители города Нижнему Тагилу в честь Дня рождения.

Делегация прибыла по поводу празднования Дня города. Депутат Новокузнецкого городского совета народных депутатов Роман Кисельников отметил то, как развивается Нижний Тагил. По его словам, другим городам нужно брать пример. Также он преподнес подарок в честь Дня рождения города — дубликат медали с картой Новокузнецка.

Медаль была сделана при Петре I Семеном Ремизовым для Новокузнецка. Это музейный экспонат, созданные в 1701 году. Она получилась в виде круга. Раньше города должны были делать в виде круга. Поселки раньше все делали в квадрате или Прямоугольнике. Город обычно обозначался именно в круге. Вот Семен Ремизов приехал на местность, сделал карту и преподнес царю, — рассказал Роман Кисельников.
Фото: tagilcity.ru

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в свою очередь, поблагодарил делегатов за присутствие. А зампредседателя Новокузнецкого городского совета народных депутатов Игорь Погребняк поздравил Нижний Тагил с днем рождения.

Конечно, есть друзья, которых мы называем братьями. И это относится к вам. Хотя Нижний Тагил и Новокузнецк совершенно разные, но у нас есть и общее. Это наши амбициозные планы развития на будущее. У нас с вами металлургическое, промышленное, горнообывающая и деревообрабатывающая промышленность. Самое главное — люди со стальным характером и горячим сердцем, которые способны на многое. Это душа города, его жизнь, — сказал зампредседателя Новокузнецкого городского совета народных депутатов Игорь Погребняк.

После завершения встречи, Влаадислав Пинаев предложил делегатам отправиться на экскурсию на ретро-трамвае.

Напомним, 11 августа в Нижнем Тагиле стартовало празднование Дня города. Оно будет длиться три дня. Жителей города ожидает масса мероприятий в центре города, а также выступление двух известных артистов — Фогеля и Олега Газманова. В программе мероприятий также заявлены шоу флайбордистов, 3D-mapping шоу и другие.

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