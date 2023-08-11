Медаль с картой Новокузнецка подарили на День рождения Нижнему Тагилу

Напомним, 11 августа в Нижнем Тагиле стартовало празднование Дня города. Оно будет длиться три дня. Жителей города ожидает масса мероприятий в центре города, а также выступление двух известных артистов — Фогеля и Олега Газманова. В программе мероприятий также заявлены шоу флайбордистов, 3D-mapping шоу и другие.