Мэр Екатеринбурга назвал мягким приговор обидчика ребенка в шапке Z

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Напомним, что после ЧП судили 57-летнего Александра Неустроева, который весной обматерил на улице случайного ребенка около подъезда.
Мэр сказал, что отец мальчика — доброволец на СВО. Алексей Орлов добавил, что хоть депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился с просьбой о пересмотре дела, так как виновник извинился, но, по его мнению, это недопустимо, пишет Е1.
Ребенок находится под нашим патронажем, под патронажем нашего фонда «Мы рядом». Все семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников — это дети героев, — добавил Алексей Орлов.
Напомним, что недавно суд прекратил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» в отношении Неустроева. Ему назначили штраф в размере семи тысяч рублей.