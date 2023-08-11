Мэр Екатеринбурга назвал мягким приговор обидчика ребенка в шапке Z

Мэр сказал, что отец мальчика — доброволец на СВО. Алексей Орлов добавил, что хоть депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился с просьбой о пересмотре дела, так как виновник извинился, но, по его мнению, это недопустимо, пишет Е1.