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Мэр Екатеринбурга назвал мягким приговор обидчика ребенка в шапке Z

Мэр Екатеринбурга назвал мягким приговор обидчика ребенка в шапке Z

11 августа 2023, 07:36
Фото: 1MI
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сказал, что приговор, вынесенный в отношении мужчины, который обозвал мальчика в Z-шапке, является слишком мягким.

Напомним, что после ЧП судили 57-летнего Александра Неустроева, который весной обматерил на улице случайного ребенка около подъезда.

Мэр сказал, что отец мальчика — доброволец на СВО. Алексей Орлов добавил, что хоть депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился с просьбой о пересмотре дела, так как виновник извинился, но, по его мнению, это недопустимо, пишет Е1.

Ребенок находится под нашим патронажем, под патронажем нашего фонда «Мы рядом». Все семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников — это дети героев, — добавил Алексей Орлов.

Напомним, что недавно суд прекратил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» в отношении Неустроева. Ему назначили штраф в размере семи тысяч рублей.

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