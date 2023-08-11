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Минздрав Свердловской области прокомментировал угрозу расправой медикам скорой помощи

Минздрав Свердловской области прокомментировал угрозу расправой медикам скорой помощи

11 августа 2023, 14:12
Фото: 1MI
На станцию скорой помощи в Екатеринбурге позвонил неизвестный и сообщил о возможной угрозе расправы над медиками.

Информацию по странному звонку передали в органы правопорядка для проведения расследования по факту анонимного сообщения, содержащего угрозу, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Всех сотрудников данной станции скорой помощи предупредили о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности во время своей работы.

Напомним, 26 июля 2023 года в Нижнем Тагиле аноним позвонил сотрудникам ТВ-компании «Телекон» и угрожал взорвать торговые центры «Александровский пассаж» и «Кардинал», если ему не дадут денег.

Неизвестный угрожал взорвать ТЦ в Нижнем Тагиле
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