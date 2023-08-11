Минздрав Свердловской области прокомментировал угрозу расправой медикам скорой помощи

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Информацию по странному звонку передали в органы правопорядка для проведения расследования по факту анонимного сообщения, содержащего угрозу, рассказали в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
Всех сотрудников данной станции скорой помощи предупредили о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности во время своей работы.
Напомним, 26 июля 2023 года в Нижнем Тагиле аноним позвонил сотрудникам ТВ-компании «Телекон» и угрожал взорвать торговые центры «Александровский пассаж» и «Кардинал», если ему не дадут денег.