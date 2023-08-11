Молоко снова подешевело в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Согласно документу, опубликованному Свердловскстатом, дороже всего литр пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности стоил в Серове. Там покупатели могли приобрести его в среднем за 65,76 рубля.
Далее среди крупных городов региона по стоимости молока следуют Нижний Тагил (64,64 рубля) и Каменск-Уральский (62,4 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru. В Екатеринбурге продукт в магазинах стоил 62,24 рубля. Дешевле всего литр можно было купить в Первоуральске (60,9 рубля).
Напомним, в июне литр молока в Свердловской области стоил 64,13 рубля. Это на 2,73 рубля меньше, чем в мае.