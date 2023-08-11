Молоко снова подешевело в Свердловской области

Далее среди крупных городов региона по стоимости молока следуют Нижний Тагил (64,64 рубля) и Каменск-Уральский (62,4 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru. В Екатеринбурге продукт в магазинах стоил 62,24 рубля. Дешевле всего литр можно было купить в Первоуральске (60,9 рубля).