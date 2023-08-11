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Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом

Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом

11 августа 2023, 03:36
Фото: tagilcity.ru
Агрокомплекс «Горноуральский» в лице директора Вадима Куликова накануне получил предписание от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По заверению специалистов ведомства, на предприятии выявлены грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух».

Нарушения были зафиксированы по трем аспектам в сфере экологии. Так, агрокомплекс «Горноуральский» не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов. Также свинокомплекс не актуализирует сведения в отношении негативного воздействия на окружающую среду.

[Агрокомплекс «Горноуральский»] предоставляет искаженную информацию в декларации о плате за негативное воздействие , — передает Уральское управление Росприроднадзора.

По информации ведомства, агрокомплекс привлекли к административной ответственности. Руководитель — Вадим Куликов — получил предписание об устранении нарушений. Ситуации специалисты Росприроднадзора поставили на контроль.

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Добавим, что несоответствие при проверке расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду у предприятия было выявлено еще в апреле 2017 года. Тогда агрокомплекс в лице представителя предприятия — Петра Лебедева — получил штрафы на общую сумму 23 тысячи рублей за сокрытие или искажение экологической информации.

Затем в январе 2019 года свинокомплекс также обязали произвести перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016–2017 года с учетом выявленных в ходе проверки нарушений. Так, на предприятии неправильно указывали нормативы, а также не указывали расчет платы по выбросам абразивной пыли в свинарнике. Штраф составил 10 тысяч рублей.

Местные активисты уверены, что штрафы, выписываемые предприятию, несоизмеримы с вредом, наносимым почве, воде и воздуху.

А этот «комплекс» свиной каждый раз по 20 тысяч рублей штрафуют и толку ноль! Как загаживали поля и леса в округе свинячим говном, так и продолжают по сей день! Теперь вот жижу сливают, — пишет в комментариях сообщества «Росприроднадзор» местный активист.
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