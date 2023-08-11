Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом

Затем в январе 2019 года свинокомплекс также обязали произвести перерасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016–2017 года с учетом выявленных в ходе проверки нарушений. Так, на предприятии неправильно указывали нормативы, а также не указывали расчет платы по выбросам абразивной пыли в свинарнике. Штраф составил 10 тысяч рублей.