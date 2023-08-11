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Названа стоимость ремонта моста и плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Названа стоимость ремонта моста и плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле

11 августа 2023, 10:56
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал стоимость ремонта плотины и моста над ней у завод-музея в Нижнем Тагиле. Стоимость работ составит примерно 2 млрд рублей.

Владислав Пинаев отметил, что закрывать движение на участке будут только после строительства восточного объезда. Он соединит Свердловское шоссе с Вагонкой, сообщает «Тагильский рабочий».

Мы с губернатором обсудили этот вопрос. Мнение Евгения Владимировича совпадает с нашим: сначала надо сделать объезд и уже потом закрывать плотину, — сказал Владислав Пинаев.

Также он добавил, что, несмотря на строительство моста, на Свердловском шоссе вероятны пробки. При этом до конца года планируется завершение создания проекта ремонта плотины.

Напомним, что на первом этапе строительства планируется замкнуть выход на улицу Зари на Вагонке со Свердловского шоссе, а главная цель — сделать обход в сторону Салды.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Ремонт#Мост#Реконструкция#Город
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