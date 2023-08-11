Неизвестные расстреляли собаку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
На ошейнике пострадавшей собаки было написано «Гром», а также имелась записка о том, что животное ищет дом.
По словам руководителя фонда «Клякса», ветеринары удалили из головы пса несколько пуль, но одну оставили, так как она «сидит» между ухом и глазницей и, если пулю извлечь, есть риск повреждения нервов и потери зрения.
Кроме того, у собаки была обнаружена опухоль, которую врачи удалили. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.
Напомним, в Верхнем Тагиле местный житель выбросил из окна котенка, сняв это на видео. Вскоре животное забрали волонтеры.