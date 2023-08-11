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Неизвестные расстреляли собаку в Екатеринбурге

Неизвестные расстреляли собаку в Екатеринбурге

11 августа 2023, 03:47
Фото: Группа ВКонтакте «БФ помощи травмированным животным "Клякса"»
В голову пса в Екатеринбурге неизвестные сделали несколько выстрелов. Прохожие, увидев пострадавшее животное, отвезли его в фонд помощи пострадавшим животным.

На ошейнике пострадавшей собаки было написано «Гром», а также имелась записка о том, что животное ищет дом.

По словам руководителя фонда «Клякса», ветеринары удалили из головы пса несколько пуль, но одну оставили, так как она «сидит» между ухом и глазницей и, если пулю извлечь, есть риск повреждения нервов и потери зрения.

Фото: Группа ВКонтакте «БФ помощи травмированным животным "Клякса"»

Кроме того, у собаки была обнаружена опухоль, которую врачи удалили. Сейчас ей оказывается необходимая помощь.

Напомним, в Верхнем Тагиле местный житель выбросил из окна котенка, сняв это на видео. Вскоре животное забрали волонтеры.

В Верхнем Тагиле мужчина выбросил из окна котенка после ссоры с девушкой
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