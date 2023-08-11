«Несокрушимая мощь»: Евгений Куйвашев поздравил тагильчан с 301-летием города

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Евгений Куйвашев отметил, что за Нижним Тагилом закрепилось сразу несколько имен.
Его называют и горнозаводской цивилизацией Урала, и железной столицей России. И не только. Но в каждом из этих имен, заключена несокрушимая мощь города труженика и города, который на протяжении всей своей жизни формирует хребет экономики Свердловской области и России в целом, — сказал губернатор.
По словам главы региона в Нижнем Тагиле создан мощный промышленный каркас, который продолжает укрепляться и позволяет городу и дальше уверенно развиваться.
Вместе мы будем способствовать тому, чтобы в городе появились новые дома, детские сады и школы, спортивные сооружения, преображались городские общественные пространства, парки, скверы и набережные. Чтобы развивались и ремесла и туристические отрасли. Благо городу есть чем гордиться. С праздником, дорогие друзья! — поздравил всех Евгений Куйвашев.
Также слово взял первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. Он сказал, что Нижний Тагил прославляет Свердловскую область не только своими крупными предприятиями, но также и вкладом в историю России.
Команда Нижнего Тагила — администрация, дума, жители, ветераны, молодежь, предприятия, которые принимают и формируют программу развития города. Город является активным участником нацпроектов и государственных программ. Поддержка Тагилу была и будет оказываться, потому что здесь надежная, сплоченная команд, — сказал Алексей Шмыков.
Также он отметил, что в городе продолжают реализовываться огромные проекты. Например, долгожданный мост, очистка Черноисточинского водохранилища, приняты решения по системе жизнеобеспечения водоснабжения, развивается инфраструктура и социальные объекты, реконструируются дороги.
С Днем города поздравил тагильчан и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Тагил — это наш старший брат, вы на год нас постарше. В прошлом году мы отмечали юбилей Нижнего Тагила, а в этом году мы вышли на финишную прямую и готовимся праздновать наш большой юбилей, — сказал Алексей Орлов.
Он отметил, что по достижению юбилейной даты жизнь города не заканчивается.
Мы закладываем фундамент для счастливой жизни следующих поколений. В этом, наверное, основная миссия всей огромной работы, которая делается и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге. Чтобы наши дети и наши внуки жили еще лучше и еще комфортнее. Потому что история не завершается, проекты продолжаются, — пояснил мэр столицы Урала.
Затем Алексей Орлов вручил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву макет администрации Екатеринбурга и предложил отправить его в музей.
Закончилось мероприятие праздничным концертом с участием ансамбля песни и пляски ЦВО.