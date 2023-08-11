Нижний Тагил празднует День города, а на Вагонке затопило общество инвалидов

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
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Агрокомплекс «Горноуральский» получил предписание от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На предприятии нашли грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух».
Помещения общества инвалидов Дзержинского района затопило. Ущерб и причины устанавливаются. Залиты практически все помещения общества — фойе, зал, коридоры, кабинет председателя и другие.
Пропал и оперативно нашелся 8-летний мальчик из села Николо-Павловское. Он ушел из гостей в коллективном саду Междуречье. С ребенком все в порядке, он не пострадал.
На 1,3 рубля подешевело молоко с июня по июль в Свердловской области. Литр продукта в среднем обходился покупателям в 62,83 рубля. Дороже всего молоко стоило в Серове — за 65,76 рубля.
На входных в Нижнем Тагиле будет до +24 градусов тепла. Осадков не ожидается. При этом ветер может подняться до 10 метро в секунду.