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Published Сегодня, 14:43

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Нижний Тагил празднует День города, а на Вагонке затопило общество инвалидов

Нижний Тагил празднует День города, а на Вагонке затопило общество инвалидов

11 августа 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Нижний Тагил празднует День города, а на Вагонке затопило общество инвалидов. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 августа.

Следить в прямом эфире за Днем города Нижнего Тагила можно по ссылке.

Агрокомплекс «Горноуральский» получил предписание от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На предприятии нашли грубые нарушения после проверки в рамках проекта «Чистый воздух».

Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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Помещения общества инвалидов Дзержинского района затопило. Ущерб и причины устанавливаются. Залиты практически все помещения общества — фойе, зал, коридоры, кабинет председателя и другие.

«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке
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Пропал и оперативно нашелся 8-летний мальчик из села Николо-Павловское. Он ушел из гостей в коллективном саду Междуречье. С ребенком все в порядке, он не пострадал.

Восьмилетний мальчик пропал в селе под Нижним Тагилом
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На 1,3 рубля подешевело молоко с июня по июль в Свердловской области. Литр продукта в среднем обходился покупателям в 62,83 рубля. Дороже всего молоко стоило в Серове — за 65,76 рубля.

Молоко снова подешевело в Свердловской области
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На входных в Нижнем Тагиле будет до +24 градусов тепла. Осадков не ожидается. При этом ветер может подняться до 10 метро в секунду.

До +24 градусов тепла будет на выходных в Нижнем Тагиле
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Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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