От Екатеринбурга до Верхней Пышмы увеличится стоимость проезда в трамваях

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Так, минимальная оплата проезда будет составлять 23 рубля, средняя 31 рубль 50 копеек, а максимальная — 40 рублей 50 копеек. Изначально проезд стоил от 22 до 38 рублей.
Повышение тарифов было согласовано свердловской энергетической комиссией, рассказали в пресс-службе перевозчика «Верхнепышминский трамвай».
Льготы на трамваях по данному маршруту не предусмотрены.
Напомним, в конце июля 2023 года в Нижнем Тагиле завершилась поставка партии новых трамваев. Первые вагоны привезли в город в 2022 году, а в 2023 доставили оставшуюся часть.