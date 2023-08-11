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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

От Екатеринбурга до Верхней Пышмы увеличится стоимость проезда в трамваях

От Екатеринбурга до Верхней Пышмы увеличится стоимость проезда в трамваях

11 августа 2023, 16:09
Фото: 1MI
Стоимость проезда в трамваях от Екатеринбурга до Верхней Пышмы увеличится до 40 рублей 50 копеек. Новую цену установят с 14 августа 2023 года.

Так, минимальная оплата проезда будет составлять 23 рубля, средняя 31 рубль 50 копеек, а максимальная — 40 рублей 50 копеек. Изначально проезд стоил от 22 до 38 рублей.

Повышение тарифов было согласовано свердловской энергетической комиссией, рассказали в пресс-службе перевозчика «Верхнепышминский трамвай».

Льготы на трамваях по данному маршруту не предусмотрены.

Напомним, в конце июля 2023 года в Нижнем Тагиле завершилась поставка партии новых трамваев. Первые вагоны привезли в город в 2022 году, а в 2023 доставили оставшуюся часть.

В Нижний Тагил прибыл новый трамвайный вагон
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