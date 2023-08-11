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Updated Сегодня, 12:41

От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской области

От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской области

11 августа 2023, 12:39
Фото: 1MI
В Свердловской области медики трех учреждений спасли жизнь многодетной матери. 26-летняя женщина перенесла инсульт после рождения четвертого ребенка.

Врачи утверждают, что этот случай уникальный, сообщает «АиФ». Медперсонал отметил, что в ногах пациентки после родов образовались тромбы. У нее наблюдалось затруднение дыхания. Одновременно у женщины произошел ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Каждое из этих явлений грозило привести ее к смерти.

Медикам удалось спасти молодую мать, а также выяснить, что у нее имелась генетическая склонность к образованию тромбов. В больнице она провела три недели.

За это время частично у роженицы восстановилась речь, и она стала общаться с родными. Чуть позже она смогла ходить по палате. Дальнейшее лечение свердловчанка пройдет в Клиническом институте мозга.

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#Дарья Сорокина#Медики#Роды#Спасение#Врачи#Здоровье#Свердловская область
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