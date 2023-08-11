От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Врачи утверждают, что этот случай уникальный, сообщает «АиФ». Медперсонал отметил, что в ногах пациентки после родов образовались тромбы. У нее наблюдалось затруднение дыхания. Одновременно у женщины произошел ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Каждое из этих явлений грозило привести ее к смерти.
Медикам удалось спасти молодую мать, а также выяснить, что у нее имелась генетическая склонность к образованию тромбов. В больнице она провела три недели.
За это время частично у роженицы восстановилась речь, и она стала общаться с родными. Чуть позже она смогла ходить по палате. Дальнейшее лечение свердловчанка пройдет в Клиническом институте мозга.