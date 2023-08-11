От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской области

Врачи утверждают, что этот случай уникальный, сообщает «АиФ». Медперсонал отметил, что в ногах пациентки после родов образовались тромбы. У нее наблюдалось затруднение дыхания. Одновременно у женщины произошел ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Каждое из этих явлений грозило привести ее к смерти.