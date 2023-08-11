Отлетевшее колесо у автомобиля в Первоуральске травмировало велосипедиста

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В тот момент, когда автомобиль лишился своего колеса, один из горожан ехал на велосипеде по тротуару. Колесо налетело на велосипед, и мужчина пострадал, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С разными полученными травмами в результате столкновения пострадавшего отвезли в местную больницу. Сейчас сотрудники медучреждения оказывают велолюбителю необходимое лечение.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины инцидента.
Напомним, 9 июля 2023 года в Екатеринбурге пострадал мужчина, ехавший на велосипеде. Он наткнулся на леску, которую кто-то натянул перед домом, и порезал об нее пальцы.