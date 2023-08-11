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Отлетевшее колесо у автомобиля в Первоуральске травмировало велосипедиста

Отлетевшее колесо у автомобиля в Первоуральске травмировало велосипедиста

11 августа 2023, 16:29
Фото: 1MI
У иномарки Daewoo Nexia во время движения отлетело колесо, которое травмировало велосипедиста. ДТП произошло в Первоуральске вечером 11 августа 2023 года.

В тот момент, когда автомобиль лишился своего колеса, один из горожан ехал на велосипеде по тротуару. Колесо налетело на велосипед, и мужчина пострадал, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

С разными полученными травмами в результате столкновения пострадавшего отвезли в местную больницу. Сейчас сотрудники медучреждения оказывают велолюбителю необходимое лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, 9 июля 2023 года в Екатеринбурге пострадал мужчина, ехавший на велосипеде. Он наткнулся на леску, которую кто-то натянул перед домом, и порезал об нее пальцы.

Велосипедист врезался в леску в центре Екатеринбурга и повредил пальцы
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