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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Неизвестный угрожает расстрелом медиков в Екатеринбурге

«Планирует расстрелять»: сотрудников скорой Екатеринбурга предупредили об угрозе

11 августа 2023, 10:25
Фото: 1MI

Неизвестный угрожает расстрелом медиков в Екатеринбурге

В скорую помощь Екатеринбурга поступил звонок от неизвестного мужчины, который высказал угрозы в адрес медиков — он пригрозил им расстрелом, пишет Е1.

После этого весь медперсонал в чатах был предупрежден об агрессивном гражданине. Также медики передали эти данные в МВД. В скорой подтвердили эту информацию. Известно, что медики напуганы после такого послания.

Последний случай нападения на медбрата скорой медицинской помощи в Березовском завершился убийством молодого мужчины. 66-летний мужчина проходит подозреваемым по данному делу.

По данным следствия, злоумышленник убил медбрата Степана, которому было 28 лет. На момент нападения обвиняемый был сильно пьян.

Обвиненному в убийстве медбрата в Березовском увеличили срок заключения в СИЗО
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#Скорая помощь#Медики#Расстрел#Угрозы#Криминал#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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