«Планирует расстрелять»: сотрудников скорой Екатеринбурга предупредили об угрозе

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
После этого весь медперсонал в чатах был предупрежден об агрессивном гражданине. Также медики передали эти данные в МВД. В скорой подтвердили эту информацию. Известно, что медики напуганы после такого послания.
Последний случай нападения на медбрата скорой медицинской помощи в Березовском завершился убийством молодого мужчины. 66-летний мужчина проходит подозреваемым по данному делу.
По данным следствия, злоумышленник убил медбрата Степана, которому было 28 лет. На момент нападения обвиняемый был сильно пьян.