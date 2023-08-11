Ребенок чуть не выпал из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Малыша на подоконнике у распахнутого окна заметили прохожие. Чтобы ему помочь, люди внизу столпились и натянули для него одежду. Однако вскоре родители забрали ребенка, пишет Ура.ру.
По словам одной из местных жительниц, очевидцы стучали в дверь квартиры, где живет семья, однако дверь им никто не открыл.
Напомним, 31 июля 2023 года в Екатеринбурге выпал с балкона трехлетний мальчик, ударившись головой о кирпичи. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу.
Его родителей, которые в момент происшествия находились дома, привлекли к административной ответственности.