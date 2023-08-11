Ремонт Нижнетагильской филармонии проведут за 442 млн рублей

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Деньги будут получены по нацпроекту «Культура», заявила начальник городского управления культуры Светлана Юрчишина в эфире «Тагил-ТВ».
Она сказала, что в настоящее время начинается формирование бюджета на будущий год. В рамках предстоящих работ запланирован ремонт зала и оборудования. Реконструкция должны будет завершиться к концу следующего года.
Хотя и на сегодняшний момент наши музыканты очень высоко оценивают нашу акустику, но у нас очень неудобные кресла, — добавила Светлана Юрчишина.
В настоящий момент в городе продолжается ремонт Молодежного театра стоимостью 317,5 млн рублей.