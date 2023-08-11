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Ремонт Нижнетагильской филармонии проведут за 442 млн рублей

Ремонт Нижнетагильской филармонии проведут за 442 млн рублей

11 августа 2023, 13:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле запланировали проведение ремонта Нижнетагильской филармонии. Проект уже готов, на эти цели потратят 442 млн рублей.

Деньги будут получены по нацпроекту «Культура», заявила начальник городского управления культуры Светлана Юрчишина в эфире «Тагил-ТВ».

Она сказала, что в настоящее время начинается формирование бюджета на будущий год. В рамках предстоящих работ запланирован ремонт зала и оборудования. Реконструкция должны будет завершиться к концу следующего года.

Хотя и на сегодняшний момент наши музыканты очень высоко оценивают нашу акустику, но у нас очень неудобные кресла, — добавила Светлана Юрчишина.

В настоящий момент в городе продолжается ремонт Молодежного театра стоимостью 317,5 млн рублей.

Названа стоимость ремонта моста и плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Ремонт#Филармония#Благоустройство#Город#Нижний Тагил
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