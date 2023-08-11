tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Помещения общества инвалидов Дзержинского района затопило в Нижнем Тагиле

«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке

11 августа 2023, 11:43
Фото: tagilcity.ru

Помещения общества инвалидов Дзержинского района затопило в Нижнем Тагиле

10 августа в Нижнем Тагиле затопило помещения, где располагается общество инвалидов Дзержинского района. Ущерб и причины устанавливаются.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, члены общества инвалидов Дзержинского района обнаружили утром 11 августа. Тамара Волкова, представитель организации, рассказала редакции, что вода залила практически все помещения общества — фойе, зал, коридоры, кабинет председателя и другие.

Потолочная плитка от количества влаги рассыпалась и лежит на полу, с потолка торчит арматура и даже вентиляционные трубы. Предварительно, на ремонт потребуется много средств, уверены в обществе. С учетом того, что организация делает все за свой счет, потоп стал большим ударом для организации.

Мы тут пенсионеры, инвалиды. Ремонт был сделан в этом году. Председатель Игорь Юрьевич своими руками красил стены, клал линолеум. Как сейчас будем это восстанавливать? Мы в большом шоке, — говорит Тамара Волкова.
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ
Фото: tagilcity.ru

Члены общества возмущены тем, что представители управляющей компании «Тагил-сити» не направили сантехников сразу после вызова. Для оформления заявки Тамаре потребовалось идти в организацию лично и писать заявление. В скором времени специалисты проведут осмотр помещений, а также свяжутся с хозяйкой квартиры, откуда предположительно произошло затопление.

Над нами — квартира №37. Насколько мне известно, там женщина сдает в аренду жилье. Мне обещали дать ее номер. Но как она потом будет возмещать нам ущерб? Игорь Юрьевич составит смету, потом будем разбираться, — пояснила представитель общества инвалидов.
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ ДРО ООО ВОИ
ДРО ООО ВОИ
Фото: tagilcity.ru

В обществе инвалидов Дзержинского района состоит около 600 человек. Организация оказывает не только материальную помощь своим подопечным, но и проводит для своих подопечных творческие мероприятия, выставки, конкурсы, поздравления и чаепития. Для встречи гостей в помещениях общества, принадлежащих администрации Нижнего Тагила, был проведен косметический ремонт.

Рухнувшая льдина пробила крышу общества инвалидов на Вагонке в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Праздник ко Дню защиты детей устроило общество инвалидов в Нижнем ТагилеПодростки помочились на дверь общества инвалидов и избили прохожего в Нижнем ТагилеПопали на камеры: юные вандалы изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Потоп#Управляющая компания#Общество инвалидов#Затопление#Затопленные квартиры#Дзержинский район#Вагонка#Инвалиды#Инвалид#Происшествия#Эксклюзив
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43