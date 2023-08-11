«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке

Потолочная плитка от количества влаги рассыпалась и лежит на полу, с потолка торчит арматура и даже вентиляционные трубы. Предварительно, на ремонт потребуется много средств, уверены в обществе. С учетом того, что организация делает все за свой счет, потоп стал большим ударом для организации.