«Ремонтировали в этом году»: в Нижнем Тагиле затопили общество инвалидов на Вагонке

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Как стало известно редакции TagilCity.ru, члены общества инвалидов Дзержинского района обнаружили утром 11 августа. Тамара Волкова, представитель организации, рассказала редакции, что вода залила практически все помещения общества — фойе, зал, коридоры, кабинет председателя и другие.
Потолочная плитка от количества влаги рассыпалась и лежит на полу, с потолка торчит арматура и даже вентиляционные трубы. Предварительно, на ремонт потребуется много средств, уверены в обществе. С учетом того, что организация делает все за свой счет, потоп стал большим ударом для организации.
Мы тут пенсионеры, инвалиды. Ремонт был сделан в этом году. Председатель Игорь Юрьевич своими руками красил стены, клал линолеум. Как сейчас будем это восстанавливать? Мы в большом шоке, — говорит Тамара Волкова.
Члены общества возмущены тем, что представители управляющей компании «Тагил-сити» не направили сантехников сразу после вызова. Для оформления заявки Тамаре потребовалось идти в организацию лично и писать заявление. В скором времени специалисты проведут осмотр помещений, а также свяжутся с хозяйкой квартиры, откуда предположительно произошло затопление.
Над нами — квартира №37. Насколько мне известно, там женщина сдает в аренду жилье. Мне обещали дать ее номер. Но как она потом будет возмещать нам ущерб? Игорь Юрьевич составит смету, потом будем разбираться, — пояснила представитель общества инвалидов.
В обществе инвалидов Дзержинского района состоит около 600 человек. Организация оказывает не только материальную помощь своим подопечным, но и проводит для своих подопечных творческие мероприятия, выставки, конкурсы, поздравления и чаепития. Для встречи гостей в помещениях общества, принадлежащих администрации Нижнего Тагила, был проведен косметический ремонт.