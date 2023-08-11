Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Руководители фракций Государственной Думы РФ обсудили вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Уже с сентября планируется, что чиновники пересядут на «Москвич», «Ладу» и «Аурус». А в скором времени возобновится выпуск автомобилей «Волга», сообщает телеканал Дума ТВ.
Начинать надо с себя. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать российские автомобили уже с сентября, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства, считают в Думе.
Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить производство и выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный, — резюмировал председатель Госдумы.