Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили

Руководители фракций Государственной Думы РФ обсудили вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Уже с сентября планируется, что чиновники пересядут на «Москвич», «Ладу» и «Аурус». А в скором времени возобновится выпуск автомобилей «Волга», сообщает телеканал Дума ТВ.