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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили

Российские чиновники пересядут на отечественные автомобили

11 августа 2023, 14:33
Фото: 1MI
Депутаты Госдумы поддерживают решение президента России Владимира Путина об использовании чиновниками отечественных автомобилей. Теперь государственные служащие будут ездить на «Москвичах», «Ладах» и «Аурусах».

Руководители фракций Государственной Думы РФ обсудили вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Уже с сентября планируется, что чиновники пересядут на «Москвич», «Ладу» и «Аурус». А в скором времени возобновится выпуск автомобилей «Волга», сообщает телеканал Дума ТВ.

Начинать надо с себя. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать российские автомобили уже с сентября, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Телеграм канал Вячеслава Володина

Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства, считают в Думе.

Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить производство и выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный, — резюмировал председатель Госдумы.

#Анастасия Имамахметова#Государственная дума#Вячеслав Володин#Автомобили#Лада#Транспорт#Россия
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