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Сбежавший из детдома подросток задержан в Екатеринбурге

Сбежавший из детдома подросток задержан в Екатеринбурге

11 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали сбежавшего из детского дома подростка. Парню 17 лет.

Он был задержан в ночь на 11 августа. В эту ночь юноша агрессивно себя вел в магазине на Уралмаше. Также он совершил попытку украсть продукты, пишет Ура.ру. Ранее подросток находился в социально-реабилитационном центре.

До этого силовики искали его из-за побега из учреждения. В полиции добавили, что проводят проверку, а юноша отправлен обратно в соцучреждение.

Отмечается, что первым на парня обратили внимание охранники супермаркета, когда он пытался вынести из магазина продукты, не заплатив за них.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Екатеринбург#Соцдом#Подросток#Побег#Магазин#Происшествия
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