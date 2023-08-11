Сбежавший из детдома подросток задержан в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Он был задержан в ночь на 11 августа. В эту ночь юноша агрессивно себя вел в магазине на Уралмаше. Также он совершил попытку украсть продукты, пишет Ура.ру. Ранее подросток находился в социально-реабилитационном центре.
До этого силовики искали его из-за побега из учреждения. В полиции добавили, что проводят проверку, а юноша отправлен обратно в соцучреждение.
Отмечается, что первым на парня обратили внимание охранники супермаркета, когда он пытался вынести из магазина продукты, не заплатив за них.