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Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 16:01

Стала известна дата открытия подземного перехода у Плотинки в Екатеринбурге

Стала известна дата открытия подземного перехода у Плотинки в Екатеринбурге

11 августа 2023, 15:40
Фото: "КП-Екатеринбург"
Обновленный подземный переход Цоя на Плотинке в Екатеринбурге будет открыт 16 августа 2023 года.

На торжественном открытии будут присутствовать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представитель свердловского рок-клуба Александр Пантыкин, а также другие спикеры и выдающиеся горожане, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

В этот же день ровно в полдень начнется музыкальное выступление Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок».

Напомним, данный переход был закрыт в июле 2023 года для реконструкционных работ. На реализацию арт-проекта в мэрии Екатеринбурга выделили восемь миллионов рублей.

Переход Цоя в Екатеринбурге перекроют для ремонта за 8 миллионов
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