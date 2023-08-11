Стала известна дата открытия подземного перехода у Плотинки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
На торжественном открытии будут присутствовать мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, представитель свердловского рок-клуба Александр Пантыкин, а также другие спикеры и выдающиеся горожане, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».
В этот же день ровно в полдень начнется музыкальное выступление Дмитрия Касимова и проекта «Свердловский рок».
Напомним, данный переход был закрыт в июле 2023 года для реконструкционных работ. На реализацию арт-проекта в мэрии Екатеринбурга выделили восемь миллионов рублей.