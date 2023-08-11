Стипендии студентов-медиков в Свердловской области вырастут в 10 раз

Решение об увеличении выплат принял глава региона Евгений Куйвашев. Сумму повысят в 2024 году. Так, для студентов, получающих среднее профессиональное образование, выплаты составят 10 тысяч рублей в год, а для тех, кто получает высшее образование — 20 тысяч рублей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.