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Стипендии студентов-медиков в Свердловской области вырастут в 10 раз

Стипендии студентов-медиков в Свердловской области вырастут в 10 раз

11 августа 2023, 13:36
Фото: Midjourney
Студентам-медикам, обучающимся по целевому набору в Свердловской области, помимо стипендии будут дополнительные выплаты до 20 тысяч в год. Данную сумму увеличили в 10 раз.

Решение об увеличении выплат принял глава региона Евгений Куйвашев. Сумму повысят в 2024 году. Так, для студентов, получающих среднее профессиональное образование, выплаты составят 10 тысяч рублей в год, а для тех, кто получает высшее образование — 20 тысяч рублей, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

В общей сложности сумма этих выплат составит 59 миллионов рублей. Прежде ежегодная выплата была две тысячи рублей в год. Кроме того, эти деньги носят заявительный характер.

Напомним, в 2023–2025 гг. в Нижнем Тагиле для некоторых категорий пожилых горожан ожидается увеличение пенсий более, чем на 18%.

Пенсионеров Нижнего Тагила ждет повышение пенсий на 18,5%
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