Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила

Кандидатура Дениса Новоженова на звание была единственной в списке претендентов. В конце июля депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно выбрали его почетным гражданином. Также известно, что на звание претендовал член Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев. Однако комиссия отклонила его кандидатуру, сославшись на то, что общественный совет не попадает под критерии объединений, имеющих право вдвигать кандидата.