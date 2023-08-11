tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила

Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила

11 августа 2023, 11:15
Фото: tagilcity.ru
Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов получил звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила» во время торжественного собрания в честь Дня города. Мероприятие с первыми лицами города прошло 11 августа в Драматическом театре.

В этом году почетным гражданином Нижнего Тагила стал вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Наградную ленту и памятный знак ему вручили глава города Владислав Пинаев и председатель гордумы Вадим Раудштейн во время торжественного собрания в честь Дня города. Денис Новоженов поблагодарил предприятие, команду города и свою семью, супругу, детей и родителей.

Вручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису НовоженовуВручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису Новоженову
Вручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису НовоженовуВручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису Новоженову
Вручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису НовоженовуВручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису Новоженову
Вручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису НовоженовуВручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису Новоженову
Вручение знака «Почетный гражданин Нижнего Тагила» Денису Новоженову
Фото: tagilcity.ru

Кандидатура Дениса Новоженова на звание была единственной в списке претендентов. В конце июля депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно выбрали его почетным гражданином. Также известно, что на звание претендовал член Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев. Однако комиссия отклонила его кандидатуру, сославшись на то, что общественный совет не попадает под критерии объединений, имеющих право вдвигать кандидата.

Почетный гражданин, ты у нас теперь один? Депутаты Нижнего Тагила выберут без выбора
Узнать подробнее

ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. Ежегодно предприятие выбрасывает около 60 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом санитарно-защитная зона вокруг комбината, в которую входят десятки жилых домов и социальных объектов, официально не установлена.

Дешево и сердито: как тагильчан убеждают, что не держат их за папуасов
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#ЕВРАЗ НТМК#Почетный гражданин#Звание#День города#Общество#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив#Нижний Тагил#Денис Новоженов#Владислав Пинаев
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43