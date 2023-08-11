Топ-менеджер главного завода-загрязнителя Новоженов стал почетным гражданином Тагила

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В этом году почетным гражданином Нижнего Тагила стал вице-президент ЕВРАЗа и руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Наградную ленту и памятный знак ему вручили глава города Владислав Пинаев и председатель гордумы Вадим Раудштейн во время торжественного собрания в честь Дня города. Денис Новоженов поблагодарил предприятие, команду города и свою семью, супругу, детей и родителей.
Кандидатура Дениса Новоженова на звание была единственной в списке претендентов. В конце июля депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно выбрали его почетным гражданином. Также известно, что на звание претендовал член Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Леонид Мартюшев. Однако комиссия отклонила его кандидатуру, сославшись на то, что общественный совет не попадает под критерии объединений, имеющих право вдвигать кандидата.
ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха в Нижнем Тагиле. Ежегодно предприятие выбрасывает около 60 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом санитарно-защитная зона вокруг комбината, в которую входят десятки жилых домов и социальных объектов, официально не установлена.