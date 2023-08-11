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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Центр города закрыт от авто

11 августа 2023, 12:32

Центр Нижнего Тагила закрыт от авто. Вечером 11 августа часть дорог загородили КамАЗы и автомобили ГИБДД.

Напоминаем, с 12.00 запрещена остановка и стоянка транспорта:

— по пр. Ленина от ул. Вязовская до ул. Первомайская по обеим сторонам;

— по пр. Строителей от Центральной библиотеки до Филармонии по обеим сторонам;

— по ул. Горошникова от пр. Мира до ул. Красноармейская по обеим сторонам;

— по ул. Первомайская от пр. Ленина до ул. Горошникова по обеим сторонам;

— по ул. Пархоменко от пр. Ленина до ул. Горошникова по обеим сторонам.

С 17.00 запрещен проезд:

— по ул. Горошникова от пр. Мира до ул. Красноармейская;

— по ул. Первомайская от пр. Ленина до ул. Горошникова;

— по ул. Пархоменко от пр. Ленина до ул. Горошникова;

— по пр. Строителей от Центральной библиотеки в сторону ул. Пархоменко.

#ГИБДД#Перекрытие дорог#Дороги#Проезд#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#День города в Нижнем Тагиле 2023#Александра Логинова
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