Центр города закрыт от авто

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Центр Нижнего Тагила закрыт от авто. Вечером 11 августа часть дорог загородили КамАЗы и автомобили ГИБДД.
Напоминаем, с 12.00 запрещена остановка и стоянка транспорта:
— по пр. Ленина от ул. Вязовская до ул. Первомайская по обеим сторонам;
— по пр. Строителей от Центральной библиотеки до Филармонии по обеим сторонам;
— по ул. Горошникова от пр. Мира до ул. Красноармейская по обеим сторонам;
— по ул. Первомайская от пр. Ленина до ул. Горошникова по обеим сторонам;
— по ул. Пархоменко от пр. Ленина до ул. Горошникова по обеим сторонам.
С 17.00 запрещен проезд:
— по ул. Горошникова от пр. Мира до ул. Красноармейская;
— по ул. Первомайская от пр. Ленина до ул. Горошникова;
— по ул. Пархоменко от пр. Ленина до ул. Горошникова;
— по пр. Строителей от Центральной библиотеки в сторону ул. Пархоменко.