tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Турист в Екатеринбурге получил травму головы в трамвае из-за упавшего стекла

Турист в Екатеринбурге получил травму головы в трамвае из-за упавшего стекла

11 августа 2023, 05:01
Фото: 1MI
Турист из Волгограда в Екатеринбурге пострадал от упавшего стекла в трамвае.

Мужчина приехал вместе с женой на 300-летие Екатеринбурга. В трамвае, когда транспорт отъехал от остановки «Радуга парк», на супругов упало стекло из окна, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По словам женщины, так как она сидела возле окна, стекло упало ей на голову, а ее мужу, сидевшему рядом, досталось углом стекла.

Дальнейшие подробности неизвестны.

Напомним, 8 августа 2023 года в Нижнем Тагиле произошло столкновение трактора и трамвая, в результате чего у трамвая выбило одно стекло. На непродолжительное время приостановили движение трамваев, однако вскоре оно было возобновлено.

Металлические трубы едва не влетели в трамвай в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителю Екатеринбурга отрезало ногу после того, как он попал под трамвайМужчина выпал с балкона пятого этажа в ПервоуральскеОдин подросток погиб и второй пострадал от удара током при игре в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Пострадавший#Трамвай#Стекло#Окно#Турист#Поездка#Травма#Травма головы#Происшествия
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43