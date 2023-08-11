Турист в Екатеринбурге получил травму головы в трамвае из-за упавшего стекла

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
Мужчина приехал вместе с женой на 300-летие Екатеринбурга. В трамвае, когда транспорт отъехал от остановки «Радуга парк», на супругов упало стекло из окна, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам женщины, так как она сидела возле окна, стекло упало ей на голову, а ее мужу, сидевшему рядом, досталось углом стекла.
Дальнейшие подробности неизвестны.
Напомним, 8 августа 2023 года в Нижнем Тагиле произошло столкновение трактора и трамвая, в результате чего у трамвая выбило одно стекло. На непродолжительное время приостановили движение трамваев, однако вскоре оно было возобновлено.