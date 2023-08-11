Уборщица укусила полицейского в Нязепетровске

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Дело в том, что уборщица Ольга задолжала фирме по микрозаймам 48 тысяч рублей. Деньги она не возвращала и даже сообщала, что вовсе не брала ничего в долг. Тогда полицейские заподозрили ее в мошенничестве и несколько раз позвонили, пригласив пройти в отделение. Она проигнорировала приглашения, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
Тогда стражи порядка узнали, где она работает, и приехали туда. 47-летняя женщина, работающая уборщицей, вышла к ним на встречу. Ей предложили проехать в отделение, но гражданка повела себя агрессивно. А когда полицейский протянул к ней руку, она укусила его до крови за обе руки.
После этого она села в машину, чтобы проследовать в отдел. У полицейского до сих пор сохранились шрамы. Теперь женщина проходит еще и по делу о применении насилия к полицейскому.