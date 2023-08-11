Уборщица укусила полицейского в Нязепетровске

Дело в том, что уборщица Ольга задолжала фирме по микрозаймам 48 тысяч рублей. Деньги она не возвращала и даже сообщала, что вовсе не брала ничего в долг. Тогда полицейские заподозрили ее в мошенничестве и несколько раз позвонили, пригласив пройти в отделение. Она проигнорировала приглашения, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».