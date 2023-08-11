В элитной школе в Екатеринбурге ввели новые требования к внешнему виду учеников

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Ребятам теперь запрещено носить майки, свитеры, футболки, толстовки, короткие топы, блузки с декольте, брюки и юбки с высокой посадкой, короткие юбки, спортивную или пляжную обувь, пишет Е1.
Также запрещено носить одежду с потертостями, например джинсы с дырками. Ранее ребятам было разрешено ходить в чем угодно. Однако руководство ввело правила в связи с тем, что дети стали одеваться слишком откровенно.
Директор учреждения объяснила, что школьной формы у них нет. Просто вводятся некоторые ограничения.
До этого мы пытались ввести в школе деловой стиль одежды, но не получилось, поэтому дети все равно все ходили в стриженых джинсах, кофтах с дырками на локтях. Понимаете, девочки ходят полураздетые, а мальчики в спортивных штанах, так у них модно, — объяснила решение директор.