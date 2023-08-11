tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В элитной школе в Екатеринбурге ввели новые требования к внешнему виду учеников

В элитной школе в Екатеринбурге ввели новые требования к внешнему виду учеников

11 августа 2023, 07:24
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге в элитной школе появились требования к внешнему виду обучающихся. Таким образом руководство учреждения стало бороться с учениками, которые ходят в вызывающих нарядах.

Ребятам теперь запрещено носить майки, свитеры, футболки, толстовки, короткие топы, блузки с декольте, брюки и юбки с высокой посадкой, короткие юбки, спортивную или пляжную обувь, пишет Е1.

Также запрещено носить одежду с потертостями, например джинсы с дырками. Ранее ребятам было разрешено ходить в чем угодно. Однако руководство ввело правила в связи с тем, что дети стали одеваться слишком откровенно.

Директор учреждения объяснила, что школьной формы у них нет. Просто вводятся некоторые ограничения.

До этого мы пытались ввести в школе деловой стиль одежды, но не получилось, поэтому дети все равно все ходили в стриженых джинсах, кофтах с дырками на локтях. Понимаете, девочки ходят полураздетые, а мальчики в спортивных штанах, так у них модно, — объяснила решение директор.
В Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств
Узнать подробнее
Читайте также:
47 школ Нижнего Тагила готовы к новому учебному годуВрачам из Екатеринбурга не хватило секунды для записи ребенка в школуУчитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
#Дарья Сорокина#Дети#Екатеринбург#Школа#Школьная форма#Ученики#Общество
Подпишитесь
Нарушения в сфере экологии допустил агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Сегодня, 03:36
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
9 августа, 08:24
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
9 августа, 12:01
Из-за гнилых шпал на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли с рельсов вагоны
Вчера, 13:51
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:38
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Вчера, 08:43