В Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств

Напомним, сегодня, 11 августа 2023 года, в Нижнем Тагиле состоятся детский праздник «Триста и один год. Новый век» на набережной Тагильская Лагуна-2, концерт клубной музыки на главной сцене за кинотеатром «Современник», а также 3D мэппинг-шоу «Магия света».