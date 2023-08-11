В Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На выставке представлены рисунки с достопримечательностями Нижнего Тагила, выполненные в техниках живописи и графики. Некоторые работы выполнены в смешанных техниках, а также вырезаны на картоне, рассказала руководитель детской художественной школы № 1 Светлана Ляпцева.
Конечно, это большая заслуга еще и преподавателей. Дети смотрят на наш город непосредственными глазами и делают вот такие интересные работы, — отметила Светлана Ляпцева во время мероприятия.
На открытии также выступила директор художественной школы № 2 Елена Любимова.
Мы, все преподаватели, все директора активно участвуем в работе наших учреждений как педагогические работники. Главная задача всё-таки как преподавателей — это любить свои горы, свою землю, — рассказала Любимова.
Также руководители художественных школ поздравили всех присутствующих с праздником и пожелали творческих успехов.
Напомним, сегодня, 11 августа 2023 года, в Нижнем Тагиле состоятся детский праздник «Триста и один год. Новый век» на набережной Тагильская Лагуна-2, концерт клубной музыки на главной сцене за кинотеатром «Современник», а также 3D мэппинг-шоу «Магия света».