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В Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств

В Нижнем Тагиле открылась выставка работ учеников школ искусств

11 августа 2023, 07:05
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле состоялась выставка работ учащихся школ искусств «Люблю тебя, родной Тагил», посвященных Дню города. Торжественное мероприятие проходило в администрации города 11 августа 2023 года.

На выставке представлены рисунки с достопримечательностями Нижнего Тагила, выполненные в техниках живописи и графики. Некоторые работы выполнены в смешанных техниках, а также вырезаны на картоне, рассказала руководитель детской художественной школы № 1 Светлана Ляпцева.

Конечно, это большая заслуга еще и преподавателей. Дети смотрят на наш город непосредственными глазами и делают вот такие интересные работы, — отметила Светлана Ляпцева во время мероприятия.
Фото: tagilcity.ru

На открытии также выступила директор художественной школы № 2 Елена Любимова.

Мы, все преподаватели, все директора активно участвуем в работе наших учреждений как педагогические работники. Главная задача всё-таки как преподавателей — это любить свои горы, свою землю, — рассказала Любимова.

Также руководители художественных школ поздравили всех присутствующих с праздником и пожелали творческих успехов.

Напомним, сегодня, 11 августа 2023 года, в Нижнем Тагиле состоятся детский праздник «Триста и один год. Новый век» на набережной Тагильская Лагуна-2, концерт клубной музыки на главной сцене за кинотеатром «Современник», а также 3D мэппинг-шоу «Магия света».

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