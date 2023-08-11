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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

В Свердловскую область придут похолодание и шквалистый ветер

В Свердловскую область придут похолодание и шквалистый ветер

11 августа 2023, 04:22
Фото: Midjourney
Понижение температуры воздуха, а также ветер с сильными порывами ожидаются в Свердловской области 11 августа 2023 года.

В область все еще поступает прохладный фронт вместе с порывистым ветром. Особенно сильный ветер будет на востоке региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале.

Температура воздуха в этот день прогнозируется +19… +24 градусов. Так, в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков, а температура днем в уральской столице будет не выше +21… +23 градусов.

Напомним, 10 августа 2023 года в восточной части Свердловской области были непродолжительные осадки.

В Свердловской области ожидаются дожди и похолодание
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