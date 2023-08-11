В Свердловскую область придут похолодание и шквалистый ветер

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В область все еще поступает прохладный фронт вместе с порывистым ветром. Особенно сильный ветер будет на востоке региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале.
Температура воздуха в этот день прогнозируется +19… +24 градусов. Так, в Екатеринбурге будет малооблачно и без осадков, а температура днем в уральской столице будет не выше +21… +23 градусов.
Напомним, 10 августа 2023 года в восточной части Свердловской области были непродолжительные осадки.