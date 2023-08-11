Водитель сбил 15-летнюю девушку в Среднеуральске

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
По словам водителя, когда он подъезжал к пешеходному переходу, он заметил, что перед ним стоят девушка-подросток и разговаривает по телефону, из чего мужчина сделал вывод, что переходить дорогу она не будет и продолжил ехать, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Однако вскоре девушка вышла на проезжую часть и водитель на нее наехал, не успев затормозить. Сообщать в полицию о том, что произошла авария, мужчина не стал и уехал с места ДТП. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей диагностировали перелом руки.
В отношении автомобилиста инспекторы ГИБДД составили административный протокол. Ему грозит лишение права водить машину на 1,5 года или арест до 15 суток.
Напомним, 9 августа 2023 года в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик, катавшийся на велосипеде, попал под колеса автомобиля. Ребенка отвезли в больницу.