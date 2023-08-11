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Водитель сбил 15-летнюю девушку в Среднеуральске

Водитель сбил 15-летнюю девушку в Среднеуральске

11 августа 2023, 15:09
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Среднеуральске 62-летний водитель автомобиля сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло днем 9 августа 2023 года.

По словам водителя, когда он подъезжал к пешеходному переходу, он заметил, что перед ним стоят девушка-подросток и разговаривает по телефону, из чего мужчина сделал вывод, что переходить дорогу она не будет и продолжил ехать, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Однако вскоре девушка вышла на проезжую часть и водитель на нее наехал, не успев затормозить. Сообщать в полицию о том, что произошла авария, мужчина не стал и уехал с места ДТП. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей диагностировали перелом руки.

В отношении автомобилиста инспекторы ГИБДД составили административный протокол. Ему грозит лишение права водить машину на 1,5 года или арест до 15 суток.

Напомним, 9 августа 2023 года в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик, катавшийся на велосипеде, попал под колеса автомобиля. Ребенка отвезли в больницу.

Мальчик на велосипеде попал в ДТП в Нижнем Тагиле
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