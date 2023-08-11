Водитель сбил 15-летнюю девушку в Среднеуральске

По словам водителя, когда он подъезжал к пешеходному переходу, он заметил, что перед ним стоят девушка-подросток и разговаривает по телефону, из чего мужчина сделал вывод, что переходить дорогу она не будет и продолжил ехать, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.