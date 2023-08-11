Восьмилетний мальчик пропал в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Ориентировку на розыск худощавого мальчика с темными волосами разместили волонтеры поискового отряда «Скорпион». Однако спустя некоторое время ребенок был найден живым и здоровым.
Мальчик приехал в гости, вышел на улицу, и его потеряли, о чем сообщили в полицию. На место выезжали участковые отдела полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское», просмотрели видеозаписи и нашли ребенка на соседней улице. С ним все в порядке, — сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
Напомним, под Екатеринбургом пропали мать с пятилетней дочерью. Они уехали в другой город, не сообщив об этом родственникам.