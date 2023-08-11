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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Восьмилетний мальчик пропал в селе под Нижним Тагилом

Восьмилетний мальчик пропал в селе под Нижним Тагилом

11 августа 2023, 11:56
Фото: 1MI
11 августа в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пропал восьмилетний ребенок. Он ушел из дома в коллективном саду Междуречье.

Ориентировку на розыск худощавого мальчика с темными волосами разместили волонтеры поискового отряда «Скорпион». Однако спустя некоторое время ребенок был найден живым и здоровым.

Мальчик приехал в гости, вышел на улицу, и его потеряли, о чем сообщили в полицию. На место выезжали участковые отдела полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское», просмотрели видеозаписи и нашли ребенка на соседней улице. С ним все в порядке, — сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, под Екатеринбургом пропали мать с пятилетней дочерью. Они уехали в другой город, не сообщив об этом родственникам.

Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом
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