Заставивший девушку пить кровь «агент ФСБ» из Екатеринбурга оштрафован на 300 тысяч

Через два года девушка заподозрила, что что-то не так, и тогда Александр решил с ней расстаться. После этого Екатерину избили на улице неизвестные. А пока она находилась в больнице, парень уговорил ее мать переписать на себя квартиру. Только через три года семье удалось вернуть себе свою однокомнатную квартиру.