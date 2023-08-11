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Updated Сегодня, 09:38

Заставивший девушку пить кровь «агент ФСБ» из Екатеринбурга оштрафован на 300 тысяч

Заставивший девушку пить кровь «агент ФСБ» из Екатеринбурга оштрафован на 300 тысяч

11 августа 2023, 08:48
Фото: 1MI
«Агента ФСБ», который издевался над своей возлюбленной и заставлял ее пить кровь, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Такое решение принял суд.

Обвиняемому 28 лет, его зовут Александр. Его признали виновным в крупном мошенничестве, пишет «КП-Екатеринбург».

В 2015 году молодой человек познакомился с Екатериной. Они стали вместе жить в квартире ее матери. Он дарил возлюбленной подарки и цветы, покупал продукты в дом. Девушке тогда было 20 лет.

В какой-то момент мужчина стал ей говорить, что он «тайный агент ФСБ». Якобы он «вычисляет педофилов». Он предложил подруге пройти вербовку к нему на службу и сказал, что ей нужно не курить, не пить, устроиться на работу.

В какой-то момент он начал учить Катю пить кровь и прокалывать свою кожу иголками. Также он резал свои коленки и заставлял подругу смотреть на это. Об этом сообщала сама девушка.

Через два года девушка заподозрила, что что-то не так, и тогда Александр решил с ней расстаться. После этого Екатерину избили на улице неизвестные. А пока она находилась в больнице, парень уговорил ее мать переписать на себя квартиру. Только через три года семье удалось вернуть себе свою однокомнатную квартиру.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество». Сейчас Александр не может самостоятельно ходить из-за состояния здоровья. В суде он был на инвалидной коляске.

Суд сперва приговорил его к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Семья обжаловала вердикт, и тогда было вынесено новое решение — штраф на 300 тысяч рублей.

Об издевательствах «агента ФСБ» рассказала жительница Екатеринбурга
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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Штраф#ФСБ#Мошенничество#Криминал
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