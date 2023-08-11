Жители Широкой Речки в Екатеринбурге остались без воды

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На улице Удельной прорвало водопровод во время строительных работ. В связи с этим пришлось временно прекратить подачу воды, пишет Ура.ру.
В «Водоканале» объяснили, что строители во время работ задели водопроводную трубу. Сотрудники организации выехали на место аварии для ее устранения. После этого водоснабжение восстановят.
Напомним, в Тавде с 24 июля до 6 августа 2023 года отключали горячую воду из-за проведения ремонтных работ в котельных. Проводилось устранение неполадок в техническом оборудовании.