Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
На вершине горы возле сторожевой башни весь день работала мастерская самоцветов. Здесь каждый гость мог расписать камень и заложить его в новый арт-объект «Сердце Тагила».
Первыми, кто заложил памятные камни, стал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и молодежены.
Создание арт-объекта длилось до 17.30, а через полчаса «Сердце Тагила» пополнило ряды символов города.
Посетители Лисьей горы уже с удовольствием фотографируются с новой достопримечательностью.