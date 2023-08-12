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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа

Арт-объект «Сердце Тагила» открылся на Лисьей горе в День города 12 августа

12 августа 2023, 14:09
Фото: tagilcity.ru
12 августа в День города на Лисьей горе весь день шли народные гуляния. А еще каждый тагильчанин мог поучаствовать в создании нового арт-объекта «Сердце Тагила».

На вершине горы возле сторожевой башни весь день работала мастерская самоцветов. Здесь каждый гость мог расписать камень и заложить его в новый арт-объект «Сердце Тагила».

Арт-объект в Нижнем ТагилеАрт-объект в Нижнем Тагиле
Арт-объект в Нижнем ТагилеАрт-объект в Нижнем Тагиле
Арт-объект в Нижнем ТагилеАрт-объект в Нижнем Тагиле
Арт-объект в Нижнем ТагилеАрт-объект в Нижнем Тагиле
Арт-объект в Нижнем ТагилеАрт-объект в Нижнем Тагиле
Арт-объект в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Первыми, кто заложил памятные камни, стал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и молодежены.

Создание арт-объекта длилось до 17.30, а через полчаса «Сердце Тагила» пополнило ряды символов города.

Посетители Лисьей горы уже с удовольствием фотографируются с новой достопримечательностью.

#Анна Григорьева#Арт-объект#Камни#Создание#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свободное время
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