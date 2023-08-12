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Бастрыкин взял на контроль дело погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушки

Бастрыкин взял на контроль дело погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушки

12 августа 2023, 10:59
Фото: 1MI
Глава Следкома Российской Федерации Александр Бастрыкин проконтролирует следствие по делу о смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском. Руководитель ведомства потребовал доклад от своих подчиненных в Свердловской области.

Следователи проинформируют Бастрыкина о том, как продвигаются соответствующие мероприятия. Информацию сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, что труп 16-летней девушки был найден в лесополосе Каменска-Уральского. Свердловчанка приехала в город из Екатеринбурга. Отец погибшей утверждает, что у его дочери могли возникнуть проблемы со здоровьем. Тем не менее, мужчина не знает, зачем несовершеннолетняя свернула с тропы, ведущей домой, в лесистую часть. По другой версии, смерть наступила из-за наркотиков.

Стала известна предварительная причина смерти 16-летней девушки в Каменске-Уральском
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#Анна Варнакина#Александр Бастрыкин#18+#Смерть#Следственный комитет#Криминал#Каменск-Уральский
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