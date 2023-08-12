Бастрыкин взял на контроль дело погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушки

Напомним, что труп 16-летней девушки был найден в лесополосе Каменска-Уральского. Свердловчанка приехала в город из Екатеринбурга. Отец погибшей утверждает, что у его дочери могли возникнуть проблемы со здоровьем. Тем не менее, мужчина не знает, зачем несовершеннолетняя свернула с тропы, ведущей домой, в лесистую часть. По другой версии, смерть наступила из-за наркотиков.