Бездомная собака из приюта в Асбесте станет звездой кино

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам руководителя приюта Надежды Уколовой, Алиса больше года проживала в ее доме. Она умная и послушная. Для съемок в фильме собака выучила много команд. Она умеет «умирать», прыгать по команде, давать лапу, подавать голос, пишет Е1.
Сниматься Алиса будет в короткометражном фильме под названием «Угрюмка». Согласно сюжету, двое человек в одном из городов России объявляют войну собакам, у которых нет дома. А все начинается с Алисы, поселившейся у крыльца магазина. Конфликт разрастается и выходит за пределы города.
По словам организаторов, в конце фильма зритель должен понять, что вместо конфликтов лучше обратить внимание на тех, кому нужна помощь.
Кроме Алисы в фильме будут сниматься и другие собаки из того же приюта. Съемки пройдт с 22 по 30 августа в Екатеринбурге, Асбесте, Ревде и Первоуральске.