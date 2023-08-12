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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Бездомная собака из приюта на Урале получила главную роль в кино

Бездомная собака из приюта в Асбесте станет звездой кино

12 августа 2023, 09:35
Фото: 1MI

Бездомная собака из приюта на Урале получила главную роль в кино

Собака по кличке Алиса из приюта в Асбесте сыграет главную роль в кино. Животное оказалось на улице в годовалом возрасте. Она выросла в приюте «Островок надежды», а теперь будет актрисой.

По словам руководителя приюта Надежды Уколовой, Алиса больше года проживала в ее доме. Она умная и послушная. Для съемок в фильме собака выучила много команд. Она умеет «умирать», прыгать по команде, давать лапу, подавать голос, пишет Е1.

Сниматься Алиса будет в короткометражном фильме под названием «Угрюмка». Согласно сюжету, двое человек в одном из городов России объявляют войну собакам, у которых нет дома. А все начинается с Алисы, поселившейся у крыльца магазина. Конфликт разрастается и выходит за пределы города.

По словам организаторов, в конце фильма зритель должен понять, что вместо конфликтов лучше обратить внимание на тех, кому нужна помощь.

Кроме Алисы в фильме будут сниматься и другие собаки из того же приюта. Съемки пройдт с 22 по 30 августа в Екатеринбурге, Асбесте, Ревде и Первоуральске.

#Ирина Кирилова#Собака#Кино#Актеры#Природа#Асбест
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