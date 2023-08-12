Бездомная собака из приюта в Асбесте станет звездой кино

Сниматься Алиса будет в короткометражном фильме под названием «Угрюмка». Согласно сюжету, двое человек в одном из городов России объявляют войну собакам, у которых нет дома. А все начинается с Алисы, поселившейся у крыльца магазина. Конфликт разрастается и выходит за пределы города.