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Published Сегодня, 11:29

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Updated Сегодня, 11:31

Бывший тренер избил конькобежку из Екатеринбурга на стадионе в Челябинске

Бывший тренер избил конькобежку из Екатеринбурга на стадионе в Челябинске

12 августа 2023, 11:29
Фото: tagilcity.ru
20-летнюю Юлию Епифанову, конькобежку из Екатеринбурга, избил бывший тренер Александр Кардаков на стадионе «Уральская молния» в Челябинске. Инцидент произошел сегодня, 12 августа.

Со слов девушки, мужчина выхватил коньки перед выходом спортсменки на лед, и начал ими избивать Юлию. К Епифановой он подошел сзади. Результатом потасовки стали порезы руки. Известно, что удары приходились на голову и конечности потерпевшей. Сейчас к ней движутся полицейские и карета скорой помощи, а также родственники.

Сестра Юлии сделала предположение, что деструктивные действия со стороны тренера вызваны тем, что спортсменка не так давно решила сменить тренера. Кардаков потребовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей, к которым Епифанова сама покупала лезвия. Тем не менее, подмечает родственница пострадавшей, коньки не возвращаются, если их владелец не покидает спорт. Об этом сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Нападение#Избиение#Спортсмены#Происшествия#Челябинск
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