Бывший тренер избил конькобежку из Екатеринбурга на стадионе в Челябинске

Сестра Юлии сделала предположение, что деструктивные действия со стороны тренера вызваны тем, что спортсменка не так давно решила сменить тренера. Кардаков потребовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей, к которым Епифанова сама покупала лезвия. Тем не менее, подмечает родственница пострадавшей, коньки не возвращаются, если их владелец не покидает спорт. Об этом сообщает Е1.