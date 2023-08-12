Бывший тренер избил конькобежку из Екатеринбурга на стадионе в Челябинске

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Со слов девушки, мужчина выхватил коньки перед выходом спортсменки на лед, и начал ими избивать Юлию. К Епифановой он подошел сзади. Результатом потасовки стали порезы руки. Известно, что удары приходились на голову и конечности потерпевшей. Сейчас к ней движутся полицейские и карета скорой помощи, а также родственники.
Сестра Юлии сделала предположение, что деструктивные действия со стороны тренера вызваны тем, что спортсменка не так давно решила сменить тренера. Кардаков потребовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей, к которым Епифанова сама покупала лезвия. Тем не менее, подмечает родственница пострадавшей, коньки не возвращаются, если их владелец не покидает спорт. Об этом сообщает Е1.