До Вагонки 550: таксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем Тагиле

Вторым по дороговизне стал вызов на Северный поселок (520 рублей). Третьим — ГГМ (439 рублей). Следом с небольшим отрывом — 437 рублей — поездка на Старатель. Цену в 381 рубль назначил агрегатор за проезд до улицы Фрунзе (Выя). Самой низкой оказалась ставка за проезд до Тагилстроя — 371 рубль.