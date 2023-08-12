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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

До Вагонки 550: таксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем Тагиле

До Вагонки 550: таксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем Тагиле

12 августа 2023, 15:22
Фото: 1MI
Вечером 11 августа цены на поездки в такси в Нижнем Тагиле оказались существенно выше привычного. Так, самой дорогой оказалась поездка на Вагонку — с вокзала можно было доехать за 550 рублей.

Редакция TagilCity.ru замерила цены на такси в районе 23:20. Мы выбрали отправной точкой вокзал, а конечные были в разных районах Нижнего Тагила. 

Самой дорогой поездкой оказался путь на Вагонку (микрорайон Пихтовые горы) — агрегатор Яндекс.Такси выставил цену за тариф «Эконом» 550 рублей, время ожидания составило около 10 минут.

Вторым по дороговизне стал вызов на Северный поселок (520 рублей). Третьим — ГГМ (439 рублей). Следом с небольшим отрывом — 437 рублей — поездка на Старатель. Цену в 381 рубль назначил агрегатор за проезд до улицы Фрунзе (Выя). Самой низкой оказалась ставка за проезд до Тагилстроя — 371 рубль.

Таксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем ТагилеТаксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем Тагиле
Таксисты задрали цены в первый вечер Дня города в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

В ночь с 12 на 13 августа — после праздничного салюта — редакция сделает еще один замер цен в Яндекс.Такси, чтобы сравнить время ожидания и тарифы, которые установит агрегатор.

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