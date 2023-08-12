Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле

Фестиваль открыл сценарист и режиссер-мультипликатор из Екатеринбурга Григорий Малышев. Сначала он исполнил песню «Ветер северный». Он написал ее специально для одного из мультфильмов, показ, которого также состоится в рамках фестиваля.