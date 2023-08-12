Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Фестиваль открыл сценарист и режиссер-мультипликатор из Екатеринбурга Григорий Малышев. Сначала он исполнил песню «Ветер северный». Он написал ее специально для одного из мультфильмов, показ, которого также состоится в рамках фестиваля.
Создавал мультик «Арктические байки». Он состоит из небольших новелл. И вот была написана эта песня, чтобы увязать это все в единое целое. Этот фильм вы увидите немножко попозже сегодня, — сказал Григорий Малышев.
После сольного выступления режиссера начался показ мультфильмов — это «Ряба», а также «Герасим и компания». Последний мультфильм посвящен русской литературе.
Затем прошли исполнение авторских песен под гитару и показ пяти мультфильмов по легендам и сказкам.
С 19.30 на экране возле Лисьей горы показали семь короткометражных фильмов из конкурсной программы прошлого года. Картины сняты молодыми российскими режиссерами.