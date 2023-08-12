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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле

Фестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем Тагиле

12 августа 2023, 13:58
Фото: tagilcity.ru
12 августа в День города в Нижнем Тагиле у подножья Лисьей горы прошел фестиваль уличного кино. Зрителям представили мультфильмы по легендам и сказкам, а также короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами.

Фестиваль открыл сценарист и режиссер-мультипликатор из Екатеринбурга Григорий Малышев. Сначала он исполнил песню «Ветер северный». Он написал ее специально для одного из мультфильмов, показ, которого также состоится в рамках фестиваля.

Создавал мультик «Арктические байки». Он состоит из небольших новелл. И вот была написана эта песня, чтобы увязать это все в единое целое. Этот фильм вы увидите немножко попозже сегодня, — сказал Григорий Малышев.

После сольного выступления режиссера начался показ мультфильмов — это «Ряба», а также «Герасим и компания». Последний мультфильм посвящен русской литературе.

Затем прошли исполнение авторских песен под гитару и показ пяти мультфильмов по легендам и сказкам.

Фото: tagilcity.ru

С 19.30 на экране возле Лисьей горы показали семь короткометражных фильмов из конкурсной программы прошлого года. Картины сняты молодыми российскими режиссерами.

#Анна Григорьева#Кино#Лисья гора#Режиссер#Зрители#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свободное время
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