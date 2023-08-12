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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Флайбордисты выступили на набережной пруда в День города в Нижнем Тагиле

Флайбордисты выступили на набережной пруда в День города в Нижнем Тагиле

12 августа 2023, 13:25
Фото: tagilcity.ru
Команда флайбордистов провела вечернее шоу на набережной Тагильского пруда во время празднования Дня города 12 августа.

Полеты над водой показал дуэт флайбордистов — Антон Попов и Павел Татур. Оба райдера занимаются флайбордом и имеют высокие награды в том числе и в международных соревнованиях. На Тагильском пруду Антон и Павел показали представление с множеством сложных трюков — сальто, повороты, зависание в воздухе, погружение и так далее.

Видео: tagilcity.ru

В День города 12 августа ребята провели уже два представления — в 15.00 и 18.00. Последнее — самое зрелищное со световыми эффектами — состоится в 23:15 перед салютом.

#Анна Григорьева#Шоу#Тагильский пруд#Трюки#Эксклюзив#Нижний Тагил#День города в Нижнем Тагиле 2023#Свободное время#Видео
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