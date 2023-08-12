Флайбордисты выступили на набережной пруда в День города в Нижнем Тагиле

Полеты над водой показал дуэт флайбордистов — Антон Попов и Павел Татур. Оба райдера занимаются флайбордом и имеют высокие награды в том числе и в международных соревнованиях. На Тагильском пруду Антон и Павел показали представление с множеством сложных трюков — сальто, повороты, зависание в воздухе, погружение и так далее.