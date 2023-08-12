Флайбордисты выступили на набережной пруда в День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Полеты над водой показал дуэт флайбордистов — Антон Попов и Павел Татур. Оба райдера занимаются флайбордом и имеют высокие награды в том числе и в международных соревнованиях. На Тагильском пруду Антон и Павел показали представление с множеством сложных трюков — сальто, повороты, зависание в воздухе, погружение и так далее.
В День города 12 августа ребята провели уже два представления — в 15.00 и 18.00. Последнее — самое зрелищное со световыми эффектами — состоится в 23:15 перед салютом.