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Мужчины застрелили КМС по боксу в ночном клубе в Каменске-Уральском

Мужчины застрелили КМС по боксу в ночном клубе в Каменске-Уральском

12 августа 2023, 13:43
Фото: 1MI
КМС по боксу Александр был застрелен в ночном клубе в Каменске-Уральском. Мужчине трижды выстрелили в голову во время ссоры с двумя посетителями.

Известно, что между мужчинами произошла драка. Потасовка случилась в туалете развлекательного заведения. Один из отдыхающих нанес удары Александру, а другой трижды выстрелил из пистолета в голову кандидата в мастера спорта. На данный момент правоохранители ведут розыск подозреваемых, сообщает telegram-канал Mash.

Посетители клуба утверждают, что там на постоянной основе происходят драки. Временами охранникам заведения приходится разнимать посетителей при помощи грубой силы. Со слов посетителей клуба в Каменске-Уральском, однажды потасовка закончилась тем, что пострадавший попал в отделение реанимации местной больницы и впал в кому.

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