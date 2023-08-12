Мужчины застрелили КМС по боксу в ночном клубе в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Известно, что между мужчинами произошла драка. Потасовка случилась в туалете развлекательного заведения. Один из отдыхающих нанес удары Александру, а другой трижды выстрелил из пистолета в голову кандидата в мастера спорта. На данный момент правоохранители ведут розыск подозреваемых, сообщает telegram-канал Mash.
Посетители клуба утверждают, что там на постоянной основе происходят драки. Временами охранникам заведения приходится разнимать посетителей при помощи грубой силы. Со слов посетителей клуба в Каменске-Уральском, однажды потасовка закончилась тем, что пострадавший попал в отделение реанимации местной больницы и впал в кому.