Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023

Также певец рассказал о своей команде, где всего шесть человек — два директора, звукорежиссер, а также музыканты. Что касается творческих планов, то у артиста продолжается очередной проект «Ручеёк»: песни, написанные простыми людьми, получают новую жизнь, благодаря профессиональным музыкантам. По мнению Олега Михайловича, в современном музыкальном мире дефицит хороших песен. За 8 месяцев команде прислали более 20 тысяч песен. Очень много патриотических песен про поддержку солдат, отметил артист.