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Published Сегодня, 17:32

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Олег Газманов в Нижнем Тагиле

Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023

12 августа 2023, 17:32
Фото: tagilcity.ru
Олег Газманов в Нижнем Тагиле
12 августа народный артист России поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем города-2023 и провел свой часовой концерт.

Перед концертом на встрече с журналистами Олег Газманов рассказал о своих увлечениях, которые помогают артисту поддерживать хорошую физическую форму — это регулярные занятия физкультурой, пробежки, катание на сапе, прогулки с собакой. Даже обувь и носки артист надевает, стоя на одной ноге.

Олег Газманов в Нижнем ТагилеОлег Газманов в Нижнем Тагиле
Олег Газманов в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Также певец рассказал о своей команде, где всего шесть человек — два директора, звукорежиссер, а также музыканты. Что касается творческих планов, то у артиста продолжается очередной проект «Ручеёк»: песни, написанные простыми людьми, получают новую жизнь, благодаря профессиональным музыкантам. По мнению Олега Михайловича, в современном музыкальном мире дефицит хороших песен. За 8 месяцев команде прислали более 20 тысяч песен. Очень много патриотических песен про поддержку солдат, отметил артист.

В свободное время Олег Михайлович посвящает детям, особенно младшим.

С 22:00 часов в Нижнем Тагиле стартовал праздничный концерт Олега Газманова в честь Дня города-2023. Зрители горячо поддерживали артиста, а он, в свою очередь, сам активно взаимодействовал с аудиторией. Также зрителей с праздничной сцены поприветствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

День города-2023День города-2023
День города-2023День города-2023
День города-2023День города-2023
День города-2023
Фото: tagilcity.ru
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