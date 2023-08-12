Народный артист РФ Олег Газманов поздравил Нижний Тагил с Днем города-2023

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Перед концертом на встрече с журналистами Олег Газманов рассказал о своих увлечениях, которые помогают артисту поддерживать хорошую физическую форму — это регулярные занятия физкультурой, пробежки, катание на сапе, прогулки с собакой. Даже обувь и носки артист надевает, стоя на одной ноге.
Также певец рассказал о своей команде, где всего шесть человек — два директора, звукорежиссер, а также музыканты. Что касается творческих планов, то у артиста продолжается очередной проект «Ручеёк»: песни, написанные простыми людьми, получают новую жизнь, благодаря профессиональным музыкантам. По мнению Олега Михайловича, в современном музыкальном мире дефицит хороших песен. За 8 месяцев команде прислали более 20 тысяч песен. Очень много патриотических песен про поддержку солдат, отметил артист.
В свободное время Олег Михайлович посвящает детям, особенно младшим.
С 22:00 часов в Нижнем Тагиле стартовал праздничный концерт Олега Газманова в честь Дня города-2023. Зрители горячо поддерживали артиста, а он, в свою очередь, сам активно взаимодействовал с аудиторией. Также зрителей с праздничной сцены поприветствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.