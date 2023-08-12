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Published Сегодня, 06:09

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В День города над Нижним Тагилом нависли выбросы

«Нельзя хотя бы в праздник людей пощадить»: выбросы на День города в Нижнем Тагиле

12 августа 2023, 06:09
Фото: tagilcity.ru

В День города над Нижним Тагилом нависли выбросы

Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, которые нависли над Нижним Тагилом в День города. Туман темного цвета с химическим запахом заметили на Вагонке сегодня, 12 августа.

Тагильчанка сообщила о том, что с самого утра над заводами поднимаются облака выбросов. При открытом окне чувствуется специфический запах.

Утром проснулись, снова за окном дым яркий и характерный запах. Ну разве нельзя хотя бы в праздник людей пощадить, — сообщила редакции TagilCity.ru жительница Вагонки в Нижнем Тагиле.

Напомним, что режим повышенной готовности завершился в Нижнем Тагиле 10 августа. Соответствующее постановление было признано утратившим силу. Отменено круглосуточное дежурство ответственных за предотвращение ЧС ведомств.

В Нижнем Тагиле отменен режим повышенной готовности
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Выбросы#Заводы#День города#Анна Варнакина
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