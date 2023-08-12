«Нельзя хотя бы в праздник людей пощадить»: выбросы на День города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Тагильчанка сообщила о том, что с самого утра над заводами поднимаются облака выбросов. При открытом окне чувствуется специфический запах.
Утром проснулись, снова за окном дым яркий и характерный запах. Ну разве нельзя хотя бы в праздник людей пощадить, — сообщила редакции TagilCity.ru жительница Вагонки в Нижнем Тагиле.
Напомним, что режим повышенной готовности завершился в Нижнем Тагиле 10 августа. Соответствующее постановление было признано утратившим силу. Отменено круглосуточное дежурство ответственных за предотвращение ЧС ведомств.