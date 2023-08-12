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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге отправили в психлечебницу

12 августа 2023, 14:27
Жительница Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве 6-летнего Далера, отправлена на психологом-психиатрическую экспертизу.

Ближайший месяц женщина будет находиться в стационаре областной психиатрической больницы на Сибирском тракте, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что Далер пропал. Якобы он ушел из дома, когда все спали. Однако через три дня она созналась, что тело ребенка находится в гараже недалеко от дома. Наумова была арестована на два месяца. Она обвиняется в истязании и мошенничестве.

По данным источника издания, это проверка на вменяемость. Она проводится всегда для преступлений из категории особо тяжких.

Также муж Наумовой опроверг информацию о том, что тело ребенка хранилось в морозилке в подполе дома.

#Ирина Кирилова#18+#Проверка#Вменяемость#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
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