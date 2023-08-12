Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге отправили в психлечебницу

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Ближайший месяц женщина будет находиться в стационаре областной психиатрической больницы на Сибирском тракте, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что Далер пропал. Якобы он ушел из дома, когда все спали. Однако через три дня она созналась, что тело ребенка находится в гараже недалеко от дома. Наумова была арестована на два месяца. Она обвиняется в истязании и мошенничестве.
По данным источника издания, это проверка на вменяемость. Она проводится всегда для преступлений из категории особо тяжких.
Также муж Наумовой опроверг информацию о том, что тело ребенка хранилось в морозилке в подполе дома.