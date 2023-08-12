Обвиняемую в убийстве 6-летнего Далера в Екатеринбурге отправили в психлечебницу

Напомним, утром 26 июня Наумова сообщила в полицию, что Далер пропал. Якобы он ушел из дома, когда все спали. Однако через три дня она созналась, что тело ребенка находится в гараже недалеко от дома. Наумова была арестована на два месяца. Она обвиняется в истязании и мошенничестве.